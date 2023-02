Menu Saint-Valentin à l’Aga Mame La Ferté-Saint-Aubin Catégories d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Loiret

Menu Saint-Valentin à l'Aga Mame, 14 février 2023, La Ferté-Saint-Aubin

2023-02-14

Loiret 69 EUR 69 L’Aga Mame à la Ferté-Saint-Aubin, vous propose un menu Saint-Valentin le 14 février 2023 uniquement !

Passez un moment délicieux en compagnie de votre moitié ! L’Aga Mame à la Ferté-Saint-Aubin, aux Portes de Sologne, vous propose un menu Saint-Valentin le 14 février 2023!

lagamame@gmail.com +33 2 38 69 17 26

La Ferté-Saint-Aubin

