Menu Saint-Valentin à la Ferme du Bourdicou Lieu-dit Le Bourdicou Duravel, mercredi 14 février 2024.

Menu Saint-Valentin à la Ferme du Bourdicou Lieu-dit Le Bourdicou Duravel Lot

ENTRÉES SOUPES POUR DEUX 5€

Jaune Thaï, carotte et courge butternut merveilleux velouté de légumes piquant

Betterave, ail et oignon délicieux et réconfortant

Poivrons rôtis, ail et tomates une soupe crémeuse avec un beau mélange de légumes

PLAT CHAUD PORTION INDIVIDUELLE

Choisissez vos curries préférés

viande 6€ ou légumes 4€

Quatre Bhajis à l’oignon 3€

Sauce menthe raita 3€

DESSERTS PORTION INDIVIDUELLE

Rocky Road spécial Valentin 3€

Kulfi de framboises 3€ glace indienne douce et fruité

Fudge meringué à la fraise 3€

CLICK & COLLECT: Commande jusqu’au Mer 7 Fév.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Lieu-dit Le Bourdicou La Ferme du Bourdicou

Duravel 46700 Lot Occitanie lafermedubourdicou@gmail.com

