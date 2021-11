Beaune Beaune 21200, Beaune Menu Saint Sylvestre 2021 Beaune Beaune Catégories d’évènement: 21200

Beaune

Menu Saint Sylvestre 2021 Beaune, 31 décembre 2021, Beaune. Menu Saint Sylvestre 2021 Rue Yves-Bertrand Burgalat La Ferme aux Vins Beaune

2021-12-31 19:30:00 – 2022-01-01 04:00:00 Rue Yves-Bertrand Burgalat La Ferme aux Vins

Vendredi 31 décembre 2021, le restaurant La Ferme aux Vins vous propose un menu de fêtes à l'occasion de la Saint Sylvestre. Apéritif avec animations showcooking pour une ambiance conviviale et dynamique puis repas traditionnel en 4 services. Cotillons à minuit. Le menu est concocté par notre Cheffe, Adeline Dechanet et sa brigade. Régalez-vous avec des mets d'exception : Saumon, Foie gras, Écrevisses, Saint Jacques, Homard, Cerf, Truffe, Marrons, Agrumes, Gourmandises, Chocolats… A noter cette année : il ne s'agit pas d'une soirée dansante avec orchestre. h0971-gr@accor.com +33 3 80 22 46 75

Détails Catégories d’évènement: 21200, Beaune Autres Lieu Beaune Adresse Rue Yves-Bertrand Burgalat La Ferme aux Vins Ville Beaune lieuville Rue Yves-Bertrand Burgalat La Ferme aux Vins Beaune