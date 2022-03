Menu Saint Patrick à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle, 17 mars 2022, Blangy-sur-Bresle.

Menu Saint Patrick à Blangy-sur-Bresle Blangy-sur-Bresle

2022-03-17 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-19

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Votre Resto’ ZOY vous propose un menu à l’occasion de la Saint Patrick le jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 mars.

Servi uniquement le soir.

Au menu :

Entrée au choix : Welsh maison / Assiette de charcuterie

Trou irlandais

Plat au choix : Filet mignon à la bière brune accompagné de pommes de terre grenailles sautées / Ficelle de la mer

Dessert au choix : Irish cream / Croquant after eight / Carrot cake

Tarif : 26.90€ par personne

Infos et réservations : 02 32 97 30 05

Votre Resto’ ZOY vous propose un menu à l’occasion de la Saint Patrick le jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 mars.

Servi uniquement le soir.

Au menu :

Entrée au choix : Welsh maison / Assiette de charcuterie

Trou irlandais

Plat au choix : Filet…

+33 2 32 97 30 05

Votre Resto’ ZOY vous propose un menu à l’occasion de la Saint Patrick le jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 mars.

Servi uniquement le soir.

Au menu :

Entrée au choix : Welsh maison / Assiette de charcuterie

Trou irlandais

Plat au choix : Filet mignon à la bière brune accompagné de pommes de terre grenailles sautées / Ficelle de la mer

Dessert au choix : Irish cream / Croquant after eight / Carrot cake

Tarif : 26.90€ par personne

Infos et réservations : 02 32 97 30 05

Blangy-sur-Bresle

dernière mise à jour : 2022-03-02 par