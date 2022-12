Menu Réveillon Soudeilles Soudeilles SoudeillesSoudeilles OT d'Egletons Catégories d’évènement: Corrèze

Soudeilles Soudeilles

Menu Réveillon Soudeilles Soudeilles, 31 décembre 2022, SoudeillesSoudeilles OT d'Egletons . Menu Réveillon Soudeilles Corrèze Soudeilles

2022-12-31 – 2022-12-31 Soudeilles

Corrèze Soudeilles Corrèze Foyer Rural Le Bourg Soudeilles MENU 65 € Vins compris

– Kir pétillant au Curaçao + 1 tourtou rillette + 1 sablé Parmesan saumon mariné + 1 toast campagne, confit d’oignons, andouille de viande

– Crème de potiron

– Terrine tout canard (magret, foie gras, cuisse, gésiers) chutney d’oignons au vinaigre de pomme

– Sandre rôti à l’huile fumée, mijoté de pois chiche, crème de morilles

– Pause : pomme verte/Manzana

– Pavé de veau, sauce ris de veau

– Pressé de ratte du Touquet au beurre

– Carotte fane au bouillon

– Cantal affiné, mesclun de salade à l’huile de noix

– Entremet Irish Coffee (biscuit noisette, moelleux café, biscuit imbibé au Whisky Bourbon, crème diplomate, cacao)

– Café et amandine Menu enfant 15€ : soupe, filet de poulet, crème de champignons, pressé de ratte, finguer ananas. Soirée animée par DJ Steph. Réservations jusqu’au 14/12/2022 au 06.82.15.32.82 ou 06.87.12.02.09 Soudeilles Soudeilles

dernière mise à jour : 2022-11-09 par OT d’Egletons

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Soudeilles Soudeilles Autres Lieu Soudeilles Soudeilles Adresse Soudeilles Corrèze OT d'Egletons Ville SoudeillesSoudeilles OT d'Egletons lieuville Soudeilles Soudeilles Departement Corrèze

Soudeilles Soudeilles SoudeillesSoudeilles OT d'Egletons Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soudeillessoudeilles-ot-degletons/

Menu Réveillon Soudeilles Soudeilles 2022-12-31 was last modified: by Menu Réveillon Soudeilles Soudeilles Soudeilles Soudeilles 31 décembre 2022 Corrèze Soudeilles Soudeilles Corrèze OT d'Egletons

SoudeillesSoudeilles OT d'Egletons Corrèze