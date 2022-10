Menu Réveillon de la Saint-Sylvestre

2022-12-31 19:30:00 – 2022-12-31 EUR L’Auberge les Bagenelles vous propose un menu Réveillon de la Saint-Sylvestre à Val Expo avec la société de pêche de Sainte-Marie-aux-Mines le Samedi 31 Décembre 2022 à 19h30. Menu Réveillon fixé à 95€ par personne. Avec l’orchestre PEREIRA, José Ramon et Marie. Plus d’informations concernant le menu au 03 89 58 70 77 et auprès de Daniel Schramm de la société de pêche du Rauenthal au 06 81 11 16 61 L’Auberge les Bagenelles vous propose un menu Réveillon de la Saint-Sylvestre à 95€ en partenariat avec l’association des amis de la pêche du Rauenthal à Sainte-Marie-aux-Mines. La soirée se déroulera à Val Expo à partir de 19h. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

