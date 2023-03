Menu pour la fête des grands-mères Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Catégories d’Évènement: Aube

Ervy-le-Châtel

Menu pour la fête des grands-mères, 5 mars 2023, Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel. Menu pour la fête des grands-mères Franco Belge Ervy-le-Châtel Aube

2023-03-05 – 2023-03-05 Ervy-le-Châtel

Aube Ervy-le-Châtel 28 Eur Dimanche 5 mars : ERVY LE CHATEL – Repas pour la fête des grands-mères au restaurant « Le Franco Belge ». Menu : cocktail de bienvenue et ses amuses bouches – gratiné de crevettes au poireaux ou feuilleté d’escargots – magret de canard sauce Grand Veneur ou filet mignon sauce moutarde à l’ancienne – assiette de fromage – assiette de mamie. Tarif : 28 €. Réservation : +33 (0)6 21 81 64 80 +33 6 21 81 64 80 Neshom

Ervy-le-Châtel

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Ervy-le-Châtel Autres Lieu Ervy-le-Châtel Adresse Franco Belge Ervy-le-Châtel Aube Ville Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel lieuville Ervy-le-Châtel Departement Aube

Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ervy-le-chatel ervy-le-chatel/

Menu pour la fête des grands-mères 2023-03-05 was last modified: by Menu pour la fête des grands-mères Ervy-le-Châtel 5 mars 2023 Aube Ervy-le-Châtel Franco Belge Ervy-le-Châtel Aube

Ervy-le-Châtel Ervy-le-Châtel Aube