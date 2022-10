Menu Octobre Rose à la Table Nicolas Eugénie-les-Bains, 17 octobre 2022, Eugénie-les-Bains.

Menu Octobre Rose à la Table Nicolas

Restaurant le Clos Nicolas Eugénie-les-Bains Landes

2022-10-17 – 2022-10-17

Eugénie-les-Bains

Landes

Eugénie-les-Bains

EUR 25 Venez déguster le menu spécial Octobre Rose au Clos Nicolas et faites une bonne action !

Midi et soir, sur réservation.

Au menu:

Carpaccio multicolore de betteraves

Filet de rouget sauce basque

Petit 2peautre et mousseline de panais

Entremet rose

Pour chaque repas, 1€ reversé à la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer

+33 5 58 51 90 90

Table Nicolas

Eugénie-les-Bains

