Dimanche 29 mai repas spécial fête des mères & concert de Jazz à partir de 12h. Dans le cadre du Munster Jazz Festival 2022 venez profiter d'un menu spécialement concocté pour nos mamans sous les airs de musique endiablés par MARTY DIXIE KING Premier jet musical gratuit à l'apéritif de 12h à 12h30. Concert payant de 15h à 17h. Menu Entrée : Tartare de dorade à l'avocat, aneth, jus de citron Plat : Rôti de veau dans le carré, réduit de balsamique, polenta et légumes de saison Dessert : Duo fraise-rhubarbe, vanille bourbon et basilic, sorbet fraise MARTY DIXIE KING Véritable "fil d'ariane" de l'édition 2022, le Marty Dixie King animera le début du repas et l'après-midi avec un concert à partir de 15h. Constitué par des musiciens dotés de CV longs comme le bras (à eux six ils peuvent se prévaloir d'avoir accompagné des artistes tels que Screamin' Jay Hawkins, Paul Personne, Patrick Verbeke, Lionel Richie, Vince Taylor, Jacques Higelin, Bill Deraime, Colette Magny, Les Enfoirés ou même Coluche parmi tant d'autres !), le groupe est devenu indissociable du Festival. Au programme; du jazz new-orleans et du rhythm and blues joués avec maestria, mais en toute décontraction…avec un sens de la dérision qui n'appartient qu'à ce sextet haut en couleurs. billetterie en ligne : https://jazzmunster.fr/?p=2764 Une caisse du jour sera disponible sur place avec un tarif réduit de 5€ pour l'achat d'un repas au restaurant, dans la limite des places disponibles. Réservation pour le repas au restaurant au 03 89 77 45 55.

