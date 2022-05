Menu Fête des mères | Chartreuse du Bignac Saint-Nexans Saint-Nexans Catégories d’évènement: Dordogne

Menu Fête des mères | Chartreuse du Bignac Saint-Nexans
2022-05-29 12:00:00

2022-05-29 12:00:00 – 2022-05-29

Saint-Nexans Dordogne
EUR 75

La Chartreuse du Bignac vous propose son menu spécial Fête des mères lors d'un déjeuner.

Au menu :

A l'origine du monde : Tartare d'asperges à l'orange, émulsion de parmesan

Une entrée douce et réconfortante : Dans un bouillon de pommes au yuzu, langoustines rôties carottes, agrumes

Un plat qui console et qui fait du bien : Pièce de veau confite, légumes braisés, jus à la sauge

Sablé aux noix et fromage frais du Périgord

Un dessert comme un baiser un soir d'été : Quelques fraises, fleur d'oranger, chocolat blanc, passion

Café et chocolats

Sur réservation : nos places sont limitées

+33 5 53 22 12 80

dernière mise à jour : 2022-05-08

