Landes

Menu Fête des Mères au Relais des Champs Eugénie-les-Bains

2022-05-29 12:00:00 – 2022-05-29 13:30:00

2022-05-29 12:00:00 – 2022-05-29 13:30:00

Eugénie-les-Bains Landes

Menu unique à 32€ pour dimanche 29 mai :

Kir Pétillant Pétillant a la Crème de Framboises Gravlax de Saumon Pickles de Légumes Croquants & Vinaigrette de Framboise Pavé de Rumsteck Confit d’Echalotes au Vin Rouge & Duo de Carottes Glacées Pavlova aux Fruits Rouges

Supplément de 15€ pour la Pensionnaires

Kir Pétillant Pétillant a la Crème de Framboises Gravlax de Saumon Pickles de Légumes Croquants & Vinaigrette de Framboise Pavé de Rumsteck Confit d’Echalotes au Vin Rouge & Duo de Carottes Glacées Pavlova aux Fruits Rouges

+33 5 58 51 18 00

Kir Pétillant Pétillant a la Crème de Framboises Gravlax de Saumon Pickles de Légumes Croquants & Vinaigrette de Framboise Pavé de Rumsteck Confit d’Echalotes au Vin Rouge & Duo de Carottes Glacées Pavlova aux Fruits Rouges

Relais des Champs

Eugénie-les-Bains

