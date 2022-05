Menu Fête des Mères au Bistrot d’Eugénie Eugénie-les-Bains Eugénie-les-Bains Catégories d’évènement: Eugénie-les-Bains

Landes

Menu Fête des Mères au Bistrot d'Eugénie Eugénie-les-Bains, 29 mai 2022

2022-05-29

Eugénie-les-Bains Landes Eugénie-les-Bains EUR 30 Dimanche 29 mai, c’est la fête des mères !

Le bistrot vous propose un menu spécial pour chouchouter votre maman:

apéritif

mousseline de st jacques et crevettes aux asperges

filet mignon wellington

tourtières

30€

