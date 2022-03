Menu Fête des mères à la Chartreuse du Bignac Saint-Nexans Saint-Nexans Catégories d’évènement: Dordogne

Menu Fête des mères à la Chartreuse du Bignac Saint-Nexans, 6 mars 2022

2022-03-06

Saint-Nexans Dordogne EUR 70 70 La Chartreuse du Bignac vous propose pour le déjeuner son menu spécial pour la fête des mères : Amuse-bouche Presse de Foie Gras, gelée de Monbazillac aux épices, crème de dattes Retour de pêche fine, purée de panais champignons oignons frais et tête d'endives à l'huile de noix Crémeux chocolat Jivara perle, passion Mignardises Sur réservation.

