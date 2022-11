Menu du Réveillon White Party Sainte-Croix-aux-Mines Sainte-Croix-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Haut-Rhin Sainte-Croix-aux-Mines EUR Le refuge du Colibri, l’association JCV Traiteur, l’association Lumberjack avec le soutien de la commune de Sainte-Croix-aux-Mines vous invite à vivre la soirée du Réveillon à la salle des fêtes de Sainte-Croix-aux-Mines le 31 Décembre à 19h. Dress Code : white party ! Jouez le jeu. Animation proposée par DJ Dudu. Menu du réveillon complet à 85€ pour les adultes et 15€ pour les enfants de – de 12 ans. Soirée uniquement sur réservation au Refuge du Colibri ou par téléphone : 03 89 27 66 58. +33 3 89 27 66 58 Sainte-Croix-aux-Mines

