Menu du Réveillon et de Noël / Restaurant d’Un Terroir à l’autre Bergerac, 24 décembre 2021, Bergerac.

Menu du Réveillon et de Noël / Restaurant d’Un Terroir à l’autre D’un Terroir à l’autre 51 Rue Sainte-Catherine Bergerac

2021-12-24 – 2021-12-24 D’un Terroir à l’autre 51 Rue Sainte-Catherine

Bergerac Dordogne

EUR 48 48 D’un Terroir à l’autre vous propose un menu pour le 24 décembre au soir et le 25 décembre midi .

Bonbon au foie-gras et chocolat fondant, confit de Bordeaux, velouté de potimarron, graine de moutard , abricot sec et gingembre

Mousse de cabillaud fumé au thé vert et fruit de la passion , crevette au twist de citron, mignardise de thon farci au chair de crabe, wasabi et agrumes, calmar au herbes et massalé doux

Poitrine farcie aux saveurs orientales, ragout de cuisses, noisette, chocolat, porto rouge et épices, composition de carotte et réglisse, pomme de terre façon Baumkuchen

Mousse à la meringue, baie de gogi et sil Timur, mousse à la noix de coco et citron vert, cremoso au chocolat fondant et fèves de Tonka, amande caramélisée.

Truffe aux noisettes, macaron au chocolat, datte farcie au massepain et rhum

+33 5 24 10 56 14

