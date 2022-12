Menu du réveillon du Nouvel An | Restaurant La Brucelière Issigeac Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Menu du réveillon du Nouvel An | Restaurant La Brucelière
54 Place de la Capelle
Issigeac
Dordogne

2022-12-31

Dordogne Issigeac David et son équipe vous proposent pour vos fêtes de fin d’année 2022 un menu à emporter Menu Gourmand à 40€ Amuses Bouches

Notre pâté en croûte à la truffe, pistache et foie gras

Le filet mignon de porc à la crème de morilles

Assortiment de légumes

Le miroir aux deux chocolats sur croustillant chocolat

Mignardises et chocolat maison Menu Plaisir à 50€ Amuses Bouches

Le foie gras de glace en gelée de raisin

Le filet d’omble chevalier au Pat Nat de l’Ancienne Cure

Le filet de veau aux noisettes

Assortiment de légumes

La bavaroise aux griottes et coulis de fruits

Compris dans vos menus : 1 boule de pain par personne

Bonnes Fêtes à tous !!!!

Notre pâté en croûte à la truffe, pistache et foie gras

Le filet mignon de porc à la crème de morilles

Assortiment de légumes

Le miroir aux deux chocolats sur croustillant chocolat

Mignardises et chocolat maison Menu Plaisir à 50€ Amuses Bouches

Le foie gras de glace en gelée de raisin

Le filet d’omble chevalier au Pat Nat de l’Ancienne Cure

Le filet de veau aux noisettes

Assortiment de légumes

La bavaroise aux griottes et coulis de fruits

+33 5 53 73 89 61
La Brucelière

