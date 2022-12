MENU DU RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE AU RESTAURANT LE GULF STREAM La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

MENU DU RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE AU RESTAURANT LE GULF STREAM La Baule-Escoublac, 31 décembre 2022, La Baule-Escoublac . MENU DU RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE AU RESTAURANT LE GULF STREAM face au 14 Boulevard René Dubois sur la plage de la Baule La Baule-Escoublac Loire-Atlantique sur la plage de la Baule face au 14 Boulevard René Dubois

2022-12-31 – 2022-12-31

sur la plage de la Baule face au 14 Boulevard René Dubois

La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Le 31 décembre 2021, soirée exceptionnelle avec animations musicales et spectacle de magie Pour satisfaire vos papilles, toute l’équipe vous propose…

Amuses-bouches

Saumon façn gravlax et perles de caviar

Huitre pochée et gelée de pommes granny smith

Mini croq’truffles Mise en bouche :

Homard bleu et emulsion sarrasin Entrée

Filet de turbot sauvage et mousseline de patates douces

Beurre mandarine et perles de yuzu Fraicheur de gin tonic Plat

Filet de boeuf façon Rossini

Pommes de terre bouchon et morilles

Jus de cognac et poivre de Madagascar Fromages

Brillat savarin et pétales de truffes mélanosporum

Bouquet maraicher Dessert

Macaron chocolat

Crémeux vanille et noisettes Menu à 180€ TTC Hors boissons RÉSERVATION AU 02 40 24 48 07 ou par mail legulfstream@hotmail.fr legulfstream@hotmail.fr +33 2 40 24 48 07 http://www.legulfstream.com/ sur la plage de la Baule face au 14 Boulevard René Dubois La Baule-Escoublac

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse La Baule-Escoublac Loire-Atlantique sur la plage de la Baule face au 14 Boulevard René Dubois Ville La Baule-Escoublac lieuville sur la plage de la Baule face au 14 Boulevard René Dubois La Baule-Escoublac Departement Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-baule-escoublac/

MENU DU RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE AU RESTAURANT LE GULF STREAM La Baule-Escoublac 2022-12-31 was last modified: by MENU DU RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE AU RESTAURANT LE GULF STREAM La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac 31 décembre 2022 face au 14 Boulevard René Dubois sur la plage de la Baule La Baule-Escoublac Loire-Atlantique La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique