Loire-Atlantique Votre menu du 31 décembre : Amuse-bouche

Medaillons de homard breton mariné aux épices, pâtes de cacahuètes au piment et salsa tartare

Préssé de pommes de terre au magret de canard fumé & condiments de patates douces au Tandoori

St Jacques snackées à la plancha, poireaux confits et grillés,

émulsion vin jaune et mandarines

Filet mignon de sanglier, crème de topinambours, bonbon de betteraves, jus corsé et emulsion noisette.

Sélection de fromages du MOF Xavier Thuret ou pré-dessert

Le sapin d’El Chaco

Coupe de champagne

120€/personne diner et concert acoustique Ricardo Morales

Réservation au 02 40 61 52 08 contact@elchaco.fr http://www.elchaco.fr/ La Baule-Escoublac

