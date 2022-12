MENU DU RÉVEILLON À L’ATLANTIC BEACH La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

MENU DU RÉVEILLON À L'ATLANTIC BEACH La Baule-Escoublac, 31 décembre 2022

2022-12-31 – 2022-12-31 La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Menus du 31 décembre 2022 à l’Atlantic Beach Amuse-bouche :

Noix de Saint Jacques à la crème vanillé Entrées :

Huitres

Foie Gras maison aromatisé au cognac et compotée d’oignons Plats :

Médaillon de lotte et risotto

Emulsion de cuyrry coco Suivi de :

Filet de boeuf

Fagot de haricot au lard et champignons à l’huile de truffe

Sauce viande au thym Dessert :

Notre nougat glacé Coupe de champagne au passage de la nouvelle année et café compris

Animation musicale et after dinner party Réservation : 06 51 43 59 89 – 09 63 64 67 38 atlanticbeachlabaule@gmail.com +33 9 63 64 67 38 La Baule-Escoublac

