2022-12-26 – 2022-12-27 Sévérac d’Aveyron Aveyron 35 EUR 24 rue du Barry Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron L’équipe de La Bergerie vous propose un menu spécial pour le Nouvel An à 35 € sur réservation avant le 27 décembre et à emporter.

Réservation au 05 65 60 22 42 ou 06 65 61 17 67.

Menu :

Foie gras au macvin du Jura et son confit d’oignons

*** Cassolette de fruits de mer

*** Filet mignon de veau sauce champignons des bois

***

Dessert

L'Hôtel-Restaurant La Bergerie à Sévérac-le-Château vous propose un menu de fête pour le Nouvel An à emporter et sur réservation avant le 27 décembre !

