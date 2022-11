Menu du nouvel an Maisons-lès-Chaource Maisons-lès-Chaource Catégories d’évènement: Aube

Maisons-lès-Chaource

Menu du nouvel an Maisons-lès-Chaource, 1 janvier 2023, Maisons-lès-Chaource. Menu du nouvel an

Maisons-lès-Chaource Aube

2023-01-01 – 2023-01-01 Maisons-lès-Chaource

Aube Maisons-lès-Chaource 65 Eur Dimanche 1er janvier : MAISONS LES CHAOURCE – Repas du nouvel au restaurant « Aux Maisons ». Menu : Tartelette de betterave fruits rouges, cromesquis de Chaource – Carpaccio de Saint jacques/tarama d’oursins/yuzu – Oeuf parfait champignons/lard mousseux/brioche feuilletée, truffée – L’entracte : Citron givré, Vodka Moutard – Pithiviers de colvert et foie gras, réduction d’un Coteau Champenois, Jus de truffes de Bourgogne ou Bar vapeur de Champagne, panais, navets à l’Ibiscus – Chaource, noix, vin jaune- Dessert : La noisette en différentes textures – Mignardises : Nos chocolats maison pour que la fête ne soit jamais finie. Tarif : 65 €. Réservation au 03 25 70 07 19 ou accueil@logis-aux-maisons.com accueil@logis-aux-maisons.com +33 3 25 70 07 19 Maisons-lès-Chaource

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Maisons-lès-Chaource Autres Lieu Maisons-lès-Chaource Adresse Maisons-lès-Chaource Aube Ville Maisons-lès-Chaource lieuville Maisons-lès-Chaource Departement Aube

Maisons-lès-Chaource Maisons-lès-Chaource Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maisons-les-chaource/

Menu du nouvel an Maisons-lès-Chaource 2023-01-01 was last modified: by Menu du nouvel an Maisons-lès-Chaource Maisons-lès-Chaource 1 janvier 2023 Aube Maisons-lès-Chaource Maisons-lès-Chaource Aube

Maisons-lès-Chaource Aube