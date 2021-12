Menu du nouvel an Ervy-le-Châtel, 31 décembre 2021, Ervy-le-Châtel.

36 Eur Vendredi 31 décembre : ERVY LE CHATEL – Menu du nouvel an à la Table d’Adélaïde : mini burger de St Jacques et chorizo – terrine de foie gras maison, confit d’oignons, brioche – feuilleté aux escargots de Vosnon et pleurotes persillés – ballotine de volaille farcie aux marrons et figues sauce crémeuse, risotto truffé – entremet croustillant aux 3 chocolats. Tarif : 36 €. Menu uniquement à emporter et sur réservation jusqu’au 26 décembre. Retrait des commandes le 31 décembre de 10h à 13h. Contact : +33 (0)6 48 93 89 47

