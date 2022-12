Menu du nouvel an au Courson Cahors Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Menu du nouvel an au Courson, 31 décembre 2022, Cahors. 28 Allées Fénelon Le Courson

69 EUR. Au menu : Entrées : langoustines poêlées mayonnaise aux agrumes, salade d'algues,

Foie gras poêlé sur son pain de mie truffé maison, et sa salade. Plats : magret farci au foie gras, galette de pommes de terre à la graisse de canard, sauce aux cèpes,

Dos de cabillaud et son jus de coquillages, truffe fraîche, tombée d’épinards. Fromages : cabécou pané, brie truffé, Desserts : macaron truffé, bûche exotique. Menu de la Saint-Sylvestre. Il se déroulera autour de 5 amuses bouche afin que vous puissiez fêter dignement cette année 2022. Uniquement sur réservation. pixabay_verre de vin

