Menu du nouvel an à la Ferme d’Huchet

2023-01-01 12:00:00 – 2023-01-01 14:30:00

Menu servi pour le dîner du 31 et le déjeuner du 1er de l’an.

Menu dégustation 70 €

Amuses-bouches

Foie chaud de canard des Landes poêlé sur sa brioche perdue au Floc de Gascogne, poire pochée à la vanille, trait de vinaigre de mangue

Maki de truite à la brouillade et anguille fumée, trait de betterave épicée et pousses shiso

Pause glacée

Filet de boeuf pané à la chapelure de cendre, échalote confite au vin rouge, pommes paillasson et sauce Porto

Chariot d’assortiment de fromages affinés (suppl 8€/p)

Entremet mousse vanille et fève Tonka, caramel coulant, brownie chocolat et tuile au grué : dessert by SAM (pâtissier glacier à Vielle St Girons)

Informations et inscriptions au 05 58 47 51 91 ou 06 77 00 58 63.

