Marne Vous avez envie de réveillonner chez vous avec vos proches ? La Maison du Cul de Poule vous réserve un menu festif avec des produits de qualité pour réjouir vos convives. Menu : Pour grignoter à l’apéro :

3 escargots grands crus de Bouzy en croquille ail / persil plat Pour démarrer :

Foie gras de canard / Coteaux champenois blanc de chez Malot Petite brioche de chez Baptiste mon pote boulanger de Bétheny On continue :

Filet de veau d’Aubrac de chez Charles Verriest / Jus court monté au beurre

Écrasé de pommes de terre truffe d’automne

Légumes de chez notre maraîcher Encore un effort :

Le chaource truffé affiné de chez Brice Délicatisserie :

La touche sucrée de Sylvain et Fabienne Guglielmi

Le tonka / Fève de tonka / Panna cotta vanille

Biscuit madeleine / Bavaroise vanille de Madagascar Pensez à réserver votre menu dès maintenant ! auculdepoule@orange.fr +33 3 26 47 60 22 https://www.auculdepoule.com/menu-du-reveillon Au Cul de Poule 46 Boulevard Carteret Reims

