Saint-Martial-d'Artenset Saint-Martial-d'Artenset Dordogne, Saint-Martial-d'Artenset Menu du jour de l’an au restaurant l’Artenset Saint-Martial-d’Artenset Saint-Martial-d'Artenset Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Martial-d'Artenset

Menu du jour de l’an au restaurant l’Artenset Saint-Martial-d’Artenset, 1 janvier 2022, Saint-Martial-d'Artenset. Menu du jour de l’an au restaurant l’Artenset Restaurant l’Artenset Le Bourg Saint-Martial-d’Artenset

2022-01-01 12:30:00 – 2022-01-01 Restaurant l’Artenset Le Bourg

Saint-Martial-d’Artenset Dordogne Saint-Martial-d’Artenset Menu du jour de l’An : cocktail de la nouvelle année et ses amuses bouches, duo de foie gras de canard, pavé de maigre aux senteurs exotiques, filet Chateaubriand et ses accompagnements, brie truffé sur son lit de mesclun, omelette norvégienne : 60 € Menu du jour de l’An : cocktail de la nouvelle année et ses amuses bouches, duo de foie gras de canard, pavé de maigre aux senteurs exotiques, filet Chateaubriand et ses accompagnements, brie truffé sur son lit de mesclun, omelette norvégienne : 60 € Menu du jour de l’An : cocktail de la nouvelle année et ses amuses bouches, duo de foie gras de canard, pavé de maigre aux senteurs exotiques, filet Chateaubriand et ses accompagnements, brie truffé sur son lit de mesclun, omelette norvégienne : 60 € Freepik

Restaurant l’Artenset Le Bourg Saint-Martial-d’Artenset

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Martial-d'Artenset Autres Lieu Saint-Martial-d'Artenset Adresse Restaurant l'Artenset Le Bourg Ville Saint-Martial-d'Artenset lieuville Restaurant l'Artenset Le Bourg Saint-Martial-d'Artenset