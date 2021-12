Menu du 31 décembre au Greenstronome Arles, 31 décembre 2021, Arles.

Menu du 31 décembre :



Gaufre et Crème fouettée Yuzu

Muge Doré au Foin de la Crau & caviar de Martigues



Céleri Rave au Lard de Colonnata & à la Truffe Fraîche , Lait Fumé



Saint Jacques Entière Lutée de Pâte Feuilletée, Truffe & Algues Fraîches, Jus Barbe de Saint-Jacques



Tagliatelles de Salsifis, Châtaigne, Une Râpée de Truffe



Chapon Fermier Poché puis Rôti, Légumes Tubéreux et Racines & Jus perlé et Dashi de Chapon



Fromage des Alpilles, Huile d’Olive Vierge en Vinaigrette Truffée



La Douceur de l’An Qué Ven « 2022 »



Macaron Truffé



Tarif : 185€ hors boissons

Tarif : 265€ avec une coupe de Champagne Brut et Trois verres de vin (sélection de notre sommelier)

contact@rabanel.com +33 4 90 91 07 69

