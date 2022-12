Menu des fêtes – L’Auberge du Fort Aubin Aubin AubinAubin Catégories d’évènement: Aubin Aubin

Aveyron

Menu des fêtes – L’Auberge du Fort Aubin Aubin, 25 décembre 2022, AubinAubin . Menu des fêtes – L’Auberge du Fort Aubin Aveyron 42 rue Alary Aubin

2022-12-25 – 2022-12-25 Aubin

Aveyron 42 rue Alary Aubin Aveyron Aubin Menu proposé le 25 décembre à midi et le 1er janvier à midi, 47€ (hors vin)

Apéritif de l’Auberge aux framboises glacées et patience,

Tartare de noix de St Jacques sur lit de panna cotta au yuzu, éclats de marrons de Rignac,

Pluma de porc parfumée avec un filet d’huile aux cèpes, galette de patate douce aux saveurs de pain d’épices, pleurotes rissolées,

Brebis des Cazelles et abricots au muscat,

Douceurs de Fêtes, Ganache montée chocolat au lait et pralin,

Café et gourmandises

Réservation au 05 65 43 20 51

Nombre de places limité! +33 5 65 43 20 51 Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

42 rue Alary Aubin Aubin

dernière mise à jour : 2022-12-06 par

Détails Catégories d’évènement: Aubin Aubin, Aveyron Autres Lieu Aubin Aubin Adresse Aubin Aveyron 42 rue Alary Ville AubinAubin lieuville 42 rue Alary Aubin Aubin Departement Aveyron

Aubin Aubin AubinAubin Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubinaubin/

Menu des fêtes – L’Auberge du Fort Aubin Aubin 2022-12-25 was last modified: by Menu des fêtes – L’Auberge du Fort Aubin Aubin Aubin Aubin 25 décembre 2022 Aubin Aubin Aveyron Aveyron

AubinAubin Aveyron