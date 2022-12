Menu des Fêtes de fin d’année Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Moux-en-Morvan Catégories d’évènement: MOUX EN MORVAN

Nièvre Moux-en-Morvan EUR 70 Crémant de Bourgogne à la crème de framboise sauvage et nos amuses-bouches*

Crémeux de potiron et fenouil, gambas snackées à l’anis*

Filet de St Pierre rôti aux pointes d’asperges vertes, jus corsé à l’échalote confite*

Ballotine de canard farcie aux morilles sauce aigre douce poire framboise et sa corolle de légumes

Fromage de notre région

Omelette norvégienne passion*

*fait maison

Réservation impérative avant le 23/12/22 beausite.moux@orange.fr +33 3 86 76 11 75 Moux-en-Morvan

