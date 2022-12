Menu des fêtes à La Table de Beaurecueil Beaurecueil Beaurecueil Grand Site Concors Sainte-Victoire Beaurecueil Catégories d’évènement: Beaurecueil

Bouches-du-Rhône Beaurecueil 80 80 EUR Menu des fêtes pour le 24 décembre 2022 au dîner, et le 25 décembre 2022 au déjeuner ; pour le 31 décembre 2022 au dîner et le 1 janvier 2023 au déjeuner. Menu des fêtes à La Table de Beaurecueil jubergfait@free.fr +33 4 42 66 94 98 Beaurecueil

