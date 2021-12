Reims Reims Marne, Reims Menu des Fêtes à emporter par le restaurant Les Sarments Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Menu des Fêtes à emporter par le restaurant Les Sarments Reims, 24 décembre 2021, Reims. Menu des Fêtes à emporter par le restaurant Les Sarments Les Sarments 48 Rue Léon Faucher Reims

2021-12-24 – 2021-12-25 Les Sarments 48 Rue Léon Faucher

Reims Marne Les fêtes de fin d’année arrivent à grand pas ! Profitez en famille d’un délicieux menu à emporter imaginé par le restaurant Les Sarments. Au menu : Le foie-Gras

ou

Le saumon Fumé

ou

Le feuilleté d’escargot

*

La poularde farcie aux Cèpes

ou

Le pavé de Sandre rôti sauce Champagne

*

L’Eclair façon Paris-Brest

ou

Le Sablé crémeux au Gianduja N’attendez plus pour réserver ! +33 3 26 07 43 33 http://www.lessarmentsreims.fr/index_m.html Les Sarments 48 Rue Léon Faucher Reims

