Menu des amoureux à l’Invitation Masevaux-Niederbruck, 12 février 2022, Masevaux-Niederbruck.

Menu des amoureux à l’Invitation Masevaux-Niederbruck

2022-02-12 – 2022-02-12

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck

EUR Le restaurant l’Invitation vous propose son menu des amoureux:

Mise en bouche,

Crémeux de crabe, guacamole, brunoise de patate douce au Yuzu, poivre de Timut et sa tuile au sésame,

Ravioles farcies à la ricotta et cèpes, espuma à l’ail noir,

Pause givrée (pomme granny et calvados),

Tournedos de veau en croûte d’herbes, noix de cajou et parmesan, Grosses crevettes sauvages, Trilogie de carottes rôties aux épices et pommes Anna,

Assiette dégustation de 4 fromages et son mesclun,

Farandole gourmande

(1 coupe de crément offerte)

+33 3 89 82 42 30

Masevaux-Niederbruck

dernière mise à jour : 2022-01-27 par