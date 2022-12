Menu déjeuner de Noël au L’Horisium Mutigny Mutigny Catégories d’évènement: Marne

Mutigny

Menu déjeuner de Noël au L’Horisium Mutigny, 25 décembre 2022, Mutigny . Menu déjeuner de Noël au L’Horisium 1 Allée de la Sapinière L’Horisium Mutigny Marne L’Horisium 1 Allée de la Sapinière

2022-12-25 – 2022-12-25

L’Horisium 1 Allée de la Sapinière

Mutigny

Marne Menu déjeuner de Noël Joyeux Noël, amoureux de la vie ! Profitez d’un déjeuner festif au milieu de la plus belle mer de vignes.

Le point fort : un Xmas-Lunch au restaurant L’Horisium, au cours duquel les LOISIUM Kitchen Rockstars garantissent une expérience culinaire unique. – Festif 5 plats

– Au restaurant L’Horisium

– EUR 95.00 par personne, vin exclusifs

[ RÉSERVER MAINTENANT ]

+33 (0)3 10 01 82 00 ou reservation.champagne@loisium.com Crème vaporeuse de topinambour rôti à la truffe noire,

pont neuf de brioche pur beurre toastée Premier cru de noix de coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint- Brieuc sous glace iodée,

parfum d’agrumes et huîtres végétales Ravioles forestières à la tomme des Ardennes, beurre noisette,

Kasha soufflée, cressonnière, truffe noire consommé sous-bois infusé Sobacha Galantine de dinde rouge des Ardennes, pistaches et abricots préservés,

mousseline de châtaignes, panais rôtis sauce suprême au Champagne 7 ans fût de chêne Chaource AOP de la maison Hugerot, truffé Melanosporum

par nos soins, pousses saveur noisette,

Ratafia champenois 100% Meunier. (Supp EUR 15) Rafraichissement autour de la mandarine et safran Marnais Bûche de Noël esprit Arabica, effluves de Tonka Ribambelle de douceurs de Noël Liste des allergènes et provenance des viandes disponibles sur demande. Menu déjeuner de Noël Joyeux Noël, amoureux de la vie ! Profitez d’un déjeuner festif au milieu de la plus belle mer de vignes.

Le point fort : un Xmas-Lunch au restaurant L’Horisium, au cours duquel reservation.champagne@loisium.com +33 3 10 01 82 00 L’Horisium 1 Allée de la Sapinière Mutigny

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Mutigny Autres Lieu Mutigny Adresse Mutigny Marne L'Horisium 1 Allée de la Sapinière Ville Mutigny lieuville L'Horisium 1 Allée de la Sapinière Mutigny Departement Marne

Mutigny Mutigny Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mutigny/

Menu déjeuner de Noël au L’Horisium Mutigny 2022-12-25 was last modified: by Menu déjeuner de Noël au L’Horisium Mutigny Mutigny 25 décembre 2022 1 Allée de la Sapinière L'Horisium Mutigny Marne Marne Mutigny

Mutigny Marne