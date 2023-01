Menu de Saint-Valentin | Restaurant Walnut Eymet, 9 février 2023, Eymet .

Menu de Saint-Valentin | Restaurant Walnut

41 boulevard national Eymet Dordogne

2023-02-09 – 2023-02-14

Eymet

Dordogne

Le restaurant Walnut vous propose un menu unique pour la Saint-Valentin.

Menu végétarien disponible sur demande.

Coupe de champagne à votre arrivée

Amuse bouche

Huître panée avec sauce tartare faite maison

Soupe

Soupe de chou-fleur, poireau et betterave

Menu principal

Filet de poisson avec purée de céleri et sauce beurre blanc et citron

ou

Filet de bœuf avec frites maison, macaroni au fromage, crème d’épinard à la sauce Bordelaise

Dessert

Tarte caramel salé avec coulis de framboise

