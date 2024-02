Menu de Saint-Valentin | Restaurant les Marronniers Lanquais, mercredi 14 février 2024.

Menu de Saint-Valentin | Restaurant les Marronniers Lanquais Dordogne

Le restaurant Les Marronniers à Lanquais vous propose une soirée Saint-Valentin avec au programme un menu à 38€. Avec en entrée foie gras de canard au porto ou ris de veau à l’armagnac et champignons ou gambas flambées au Patis. Pour le plat vous aurez le choix entre un filet de bœuf français au poivre vert ou roquefort, ou filet de bar et légumes de saison, ou souris d’agneau confite (sup 4€). Et en dessert le choix sur la carte. N’oubliez pas de réserver en avance. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

