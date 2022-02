Menu de Saint-Valentin | Restaurant Le Petit Bistrot Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

2022-02-14 – 2022-02-14

Eymet Dordogne EUR 30 30 Le Petit Bistro vous propose un menu Saint-Valentin avec un authentique curry de style restaurant ! Uniquement sur réservation. Entrée

Bhajis à l’oignon servis avec chutney frais ***** Plat

Curry au poulet

Curry de légumes

Riz pilau et naan ***** Dessert

Choix de

Ananas caramélisé (chaud) + glace à la noix de coco

Glace au chocolat et menthe

Tarte au citron meringuée Servi avec un verre de prosecco Le Petit Bistro vous propose un menu Saint-Valentin avec un authentique curry de style restaurant ! Uniquement sur réservation. Entrée

Bhajis à l’oignon servis avec chutney frais ***** Plat

Curry au poulet

Curry de légumes

Riz pilau et naan ***** Dessert

Choix de

Ananas caramélisé (chaud) + glace à la noix de coco

Glace au chocolat et menthe

+33 7 69 69 68 96

Bhajis à l’oignon servis avec chutney frais ***** Plat

Curry au poulet

Curry de légumes

Riz pilau et naan ***** Dessert

Choix de

Ananas caramélisé (chaud) + glace à la noix de coco

Glace au chocolat et menthe

Le Petit Bistrot

Eymet

