2022-02-14 – 2022-02-14

Gecko Restaurant vous propose un menu Saint-Valentin autour de la découverte des saveurs du monde (midi et soir). Uniquement sur réservation.

Jungle Gecko Cocktail

(rhum, jus de mangue, jus de passion, jus de citron vert)

Accras de morue des îles ***** Entrée

Causa aux saveurs d’Amérique du Sud

Roll avec un écrasé de pomme de terre, affiloché de poulet, avocat, mayonnaise maison à l’avocat ***** Plat

Dos de cabillaud aux saveurs de la Thaïlande (curry, lait et crème de coco, poulpe, crevettes)

Riz aux légumes ***** Dessert

Café ou thé gourmand autour du monde

(Alfajor du Pérou, brownie des États-Unis, crème brûlée de France) Gecko Restaurant vous propose un menu Saint-Valentin autour de la découverte des saveurs du monde (midi et soir). Uniquement sur réservation. br>

(Alfajor du Pérou, brownie des États-Unis, crème brûlée de France) +33 6 29 84 69 58 Gecko Restaurant vous propose un menu Saint-Valentin autour de la découverte des saveurs du monde (midi et soir). Uniquement sur réservation. br>

Eymet

