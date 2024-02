Menu de Saint-Valentin | Restaurant Auberge de Biron Biron, mercredi 14 février 2024.

L’auberge du château de Biron vous propose un menu spécial Saint-Valentin au tarif de 39€ par personne. Au menu un velouté de butternut carpaccio de truffes et écume de crème. Puis les gambas croustillantes, espuma d’agrumes, risotto et matcha. La volaille farcie aux cèpes, parmentière truffée, girolles au jus. Et en dessert la poire en deux façons. Le nombre de places est limitée, pensez à réserver. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine aubergedebiron@gmail.com

