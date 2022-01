Menu de Saint-Valentin | Restaurant Andine Eymet Eymet Catégories d’évènement: Dordogne

Eymet

Menu de Saint-Valentin | Restaurant Andine Eymet, 14 février 2022, Eymet. Menu de Saint-Valentin | Restaurant Andine Eymet

2022-02-14 – 2022-02-14

Eymet Dordogne EUR 40 40 Prévoyez une Saint-Valentin exotique avec le menu concocté par Andine (menu proposé le soir). Cocktail

Pisco, citron vert, gingembre et bulles

Mise en bouche : avocat, truite, passion ***** Entrée

Bouchées aux fruits de mer

Béchamel au safran

Salade aux noisettes ***** Plat

Gambas géantes flambée au Pisco

Saint-Jacques gratinée au vin blanc

Légumes braisés

Écrasé de pomme de terre aux truffes ***** Dessert

Fondant au chocolat

Coulis ardent aux fruits rouges

Physalis façon pomme d’amour

Café ou thé

Eymet

dernière mise à jour : 2022-01-20

