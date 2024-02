Menu de Saint-Valentin Auberge des Pêcheurs Port-Mort, mercredi 14 février 2024.

Menu de Saint-Valentin Auberge des Pêcheurs Port-Mort Eure

L’Auberge des pêcheurs vous accueil le soir de la Saint-Valentin pour une soirée en amoureux en musique avec le trio de jass Atos

Au menu:

– Coupe de champagne et duo de mises en bouche

– Aumonière de saumon fumé et bavaroise d’homard, crème de combawa, œuf de truite et perle de caviar OU Profiteroles d’escargots fermiers à la crème d’ail

– Saint-Jacques et lotte en risotto granapanado, huître végétale et crème de bergamote OU Tournedos de magret de canard farci au foie gras et sauce au cèpes

– Duo de fromage et verdure (supplément de 6€)

– Sérénade pour Juliette entremet duo chocolat sur biscuit Joconde noisette et crémeux rose

Sur réservation au 02 32 52 60 43

Tarif 56€ par personne (hors apéritifs, vins et eaux minérales)

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Auberge des Pêcheurs 122 Grande Rue

Port-Mort 27940 Eure Normandie adpecheurs.pm@gmail.com

