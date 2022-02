Menu de Saint-Valentin aux Lavandières Fontaine-lès-Vervins Fontaine-lès-Vervins Catégories d’évènement: Aisne

Fontaine-lès-Vervins Aisne Fontaine-lès-Vervins 48 48 Le Domaine des Lavandières de Fontaine-les-Vervins accueille les amoureux pour la Saint-Valentin avec un menu leur étant réservé :

Quart de Champagne

Foie gras ou Gambas au choix

Plat de poisson ou viande au choix (selon marché)

Assiette de Fromages

Dessert à la carte

Café ou Thé

leslavandieres@ymail.com +33 6 81 27 75 72

OT du Pays de Thiérache

