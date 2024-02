Menu de Saint-Valentin Aux Délices d’Élise Aux délices d’Élise Saint-Amour, mercredi 14 février 2024.

Menu de Saint-Valentin Aux Délices d’Élise Aux délices d’Élise Saint-Amour Jura

AUX DÉLICES D’ÉLISE

Propose un menu à 22€ pour la Saint-Valentin !

Date limite de réservation le mardi 13 février

ENTRÉE

• Brochettes de crevettes au vinaigre de mangue et fruit de la passion

ou

• Croustillants d’effiloché de canard

PLAT

• Filet mignon de porc sauce forestière et son risotto crémeux au parmesan

ou

• Saumon sauce aneth et écrevisses, julienne de légumes et trio de riz

DESSERT

• Cœur fondant aux deux chocolats .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Aux délices d’Élise 5 place d’armes

Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté delices.elise@gmail.com

L’événement Menu de Saint-Valentin Aux Délices d’Élise Saint-Amour a été mis à jour le 2024-02-06 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA