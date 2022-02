Menu de Saint Valentin au Restaurant Empreinte Bergerac, 14 février 2022, Bergerac.

Menu de Saint Valentin au Restaurant Empreinte Restaurant Empreinte 12 Rue du Colonel de Chadois Bergerac

2022-02-14 – 2022-02-14 Restaurant Empreinte 12 Rue du Colonel de Chadois

Bergerac Dordogne

EUR 56 56 Le Restaurant Empreinte reçoit les amoureux en cette soirée de la Saint Valentin !

Au menu de cette belle soirée:

Apéritif maison et ses amuses bouche.

Petit cœur de foie gras de canard, pommes, poires.

Petit cœur de St jacques, lotte et merlu.

Petit cœur pressé de filet mignon de veau, jus de veau réduit, galette darphin.

Petit cœur chocolat orange, crème à la menthe.

Mignardises et sa coupe de champagne.

La réservation est obligatoire.

+33 5 53 74 25 41

Restaurant Empreinte 12 Rue du Colonel de Chadois Bergerac

