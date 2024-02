Menu de Saint-Valentin à l’Auberge du Fort Aubin, mercredi 14 février 2024.

Menu de Saint-Valentin à l’Auberge du Fort Aubin Aveyron

Le mercredi 14 février au soir, menu à 59e hors vin, apéritif et café compris.

Eclat des amoureux grenade citron vert et patience,

Nougat de saumon fumé à la ricotta et yuzu,

Poêlée de pétoncles, crème de butternut, méli mélo de chou rouge aux saveurs asiatiques,

Filet de canette jus à l’orange et zestes, tatin de potimarron à la sarriette fraîche et échalotes confites,

Poire Qtee pochée au safran, palet breton aux spéculoss,

Café, thé ou infusion.

Réservation au 05 65 43 20 5159 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Aubin 12110 Aveyron Occitanie

