Menu de réveillon I Paco – Cuisine & vins Eymet, 31 décembre 2022, Eymet

2022-12-31 – 2022-12-31

Restaurant Paco – Cuisine et vins 21 Place Gambetta

Eymet

Dordogne Le restaurant Paco-Cuisine et vins vous propose un menu de réveillon pour les fêtes de fin d’année.

Menu de réveillon

Amuses bouche maison + coupe de proseco

Entrées

Noix de saint jacques, sauce beurre blanc à la vanille ou foie gras de canard, confiture de figue

Plats

Tournedos rossini

accompagné de son écrasé de pomme de terre à l’huile de truffe ou homard grillé, sauce vierge accompagné de pomme de terre sauté à l’ail

Dessert

Assortiments de douceurs maison : chocolat, vanille, ananas + café Sur réservation Le restaurant Paco-Cuisine et vins vous propose un menu de réveillon pour les fêtes de fin d’année.

Restaurant Paco – Cuisine et vins 21 Place Gambetta Eymet

