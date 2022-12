MENU DE RÉVEILLON DU 31 DÉCEMBRE 2022 La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique Cette année, les fistons vous proposent un menu et bien sûr une ambiance au top avec une DJ aux platines Entrée :

Saumon fumé maison

Crème d’aneth, toasts, salade

Huitres n°3 x6 Plat :

Noix de Saint-Jacques

Fondue de Poireaux, beurre nantais

Coeur de rumsteck

Pomme de terre au four crème de ciboulette Dessert

Parfait au fruits rouges

Tiramisu Kinder Boisson

Coupe de champagne +33 2 40 24 26 47 La Baule-Escoublac

