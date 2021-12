Monbazillac Monbazillac Dordogne, Monbazillac Menu de Réveillon à Emporter| Bistrot de Malfourat Monbazillac Monbazillac Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bistrot de Malfourat vous propose son menu de nouvel an à emporter.

Raviole De Foie Gras, Consommé Gouteux Et Légumes Racines
Langoustines Grillées, Maltaise Mousseuse, Madeleine Au Sarrazin, Déclinaison De Betteraves
Filet De Canard Rossini, Râpé De Truffes Fraiches, Feuille À Feuille De Pommes De Terre, Sauce Périgueux
Fromage De Brebis Fermier, Brioche Toastée, Confiture De Cerises Noires
Chocolat Agrumes, Biscuit Croustillant Aux Zeste, Crème Légère Guayaquil, Compoté De Mandarine

COMMANDE AVANT LE 25 DECEMBRE
65 € par personne à retirer le 31 décembre avant 15h, payable par avance ( à la réception ou par CB à distance)

