2022-04-15 – 2022-04-17 Restaurant la Closerie de la Beyne Le Beyne

Naussannes Dordogne Naussannes

Le chef vous propose un menu spécial Pâques avec au menu : Burrata et orange, graines de coriandre, huile de lavande, cresson. Artichauds barigoule à la poitrine de porc fumée, fèves. Filet de maquereau, purée de betterave rouge, d’autres pickles et chips, feuilles d’épinard. OU magret de canard rôti, sauce aigre-douce à l’orange et gingembre, navets. Tarte au chocolat noir amer, glace au caramel et beurre salé. Quatre plats pour 32€, menu pour enfants disponible, restrictions alimentaires sur demande. Restaurant ouvert vendredi soir, samedi soir et dimanche midi sur réservation.

+33 6 38 85 50 85

Pays de bergerac

