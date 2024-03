Menu de Pâques L’éTable de Marquestau Hontanx, lundi 1 avril 2024.

Menu de Pâques L’éTable de Marquestau Hontanx Landes

On ne s’embête pas à passer sa journée derrière les fourneaux et on profite pleinement de ses convives en savourant un somptueux repas à l’étable de Marquestau !

Au menu Mise en bouche gourmande | Asperges blanches des Landes cuites à basse température, servies en feuilleté au foie gras de canard | L’agneau de lait entier rôti à la broche, jeunes primeurs du moment, jus réduit miel citron romarin | Crousti-fondant chocolat praliné, cacahuètes de Souston, émulsion fraise rhubarbe.

Avant de passer à table, participez également à une chasse au trésor au domaine et tentez de gagner un lot spécial !

Attention, la réservation est obligatoire ! 38 38 EUR.

Début : 2024-04-01 12:00:00

fin : 2024-04-01

L’éTable de Marquestau 1095 Route de Marquestau

Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine

