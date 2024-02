Menu de Pâques au restaurant La Table du Saint Christophe La Table du Saint Christophe La baule, dimanche 31 mars 2024.

Menu de Pâques au restaurant La Table du Saint Christophe

Votre menu de Pâque à La Table du Saint Christophe !

Dimanche 31 mars (midi et soir)

Lundi 1er avril (midi uniquement)

69€ par personne (hors boissons/menu unique)

Réservation au 02 40 62 40 00.

La Table du Saint Christophe
1 avenue des Alcyons
44500 La baule
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
02 40 62 40 00
02 40 62 40 40
reception@st-christophe.com
http://www.st-christophe.com

